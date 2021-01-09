Ayşe Ayşin Işıkgece, Mustafa Aksu'nun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir? Ayşe Ayşin Işıkgece nerelidir? İşte, merak edilenler.



Ayşe Ayşin Işıkgece, 1968 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden 1990 senesinde mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA tamamladı.

1991-1995 yılları arasında GİMA A.Ş’de iş hayatına başlayan Ayşe Ayşin Işıkgece, Satın Alma Asistanı olarak görev aldı. 1996-2016 yılları arasında Metro Cash & Carry’de Satın Alma Asistanı olarak başladığı görevini taze ürünlerden sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak 2016 yılında tamamladı.

2016 – 2018 yılları arasında ise CarrefourSA’da İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak, Mustafa Aksu'nun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

