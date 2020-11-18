Ayrıntılar belli oldu: Erdoğan iş dünyasından kimlerle görüşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasıyla görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda katılımcılara hitap etmişti. Erdoğan'ın 'faiz' çıkışı döviz kuruna etki ederken, yarınki görüşmeden sonra döviz kurunun ne olacağı merak konusu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Erdoğan, yarın da İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki ihracatçı birlik başkanlarıyla biraya gelecek.

