Aynı otomobile 50 bin TL daha fazla etiket fiyatı!

Otomotiv konusunda yaptığı haberler ile dikkat çeken Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir tablo paylaştı. Otomobil fiyatlarında neredeyse "vergi alana otomobil hediye" dönemi yaşanıyor. Fiyatlarda büyük zamlara neden olan ÖTV artışı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tablo paylaştı.

Özpeynirci, bir aracın renginden ötürü fiyatında 50 bin TL oynadığını gösterdi.

Emre Özpeynirci, söz konusu renk farklılığının, yüzde 50’lik ÖTV dilimini yüzde 80'e taşıdığını ifade etti.

Emre Özpeynirci, konuyla ilgili şunları yazdı:



Şaka değil gerçek⁉️Aynı araca 50 bin TL’lik boya farkı. ‼️ VW Golf 1.5 TSI almak isterseniz 2.040 TL ederi olan metalik boya için 50.000 TL fazla ödemeniz gerekiyor.‼️ Yanlış duymadınız, çünkü matrahta metalik farkı ÖTV dilimini %50’den 80'e taşıyor. @erolsahin_ebs pic.twitter.com/DVgfgHU3O2

— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) September 21, 2020

"Şaka değil gerçek Aynı araca 50 bin TL’lik boya farkı. VW Golf 1.5 TSI almak isterseniz 2.040 TL ederi olan metalik boya için 50.000 TL fazla ödemeniz gerekiyor. Yanlış duymadınız, çünkü matrahta metalik farkı ÖTV dilimini yüzde 50’den 80'e taşıyor."

Şaka değil gerçek⁉️Aynı araca 50 bin TL’lik boya farkı. ‼️ VW Golf 1.5 TSI almak isterseniz 2.040 TL ederi olan metalik boya için 50.000 TL fazla ödemeniz gerekiyor.‼️ Yanlış duymadınız, çünkü matrahta metalik farkı ÖTV dilimini %50’den 80'e taşıyor. @erolsahin_ebs pic.twitter.com/DVgfgHU3O2 pushfn('ads'); — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) September 21, 2020

