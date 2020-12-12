Ayna'nın solistinden sert sözler!

Ayna isimli müzik grubunun solisti Erhan Güleryüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzisyenlere 1000 TL verilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Söz konusu yardımının yapılış şeklini dilencilik olarak gören Erhan Güleryüz, "Canım Bakan'ım sen bir video gönderin ben sana 1000 lira göndereyim" diye tepki gösterdi.

Ayna müzik grubunun solisti Erhan Güleryüz, videodaki tepkisinde şunları ifade etti:

"Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, Miyor 1(Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve diğer kurumlar üzerinden mesaj göndermişsin. Demişsiniz ki bir proje kapsamında bize video gönderin, biz de size para verelim. Dilenin demişsiniz yani. Canım Bakanım, sen bana bir video gönder ben sana 1000 lira göndereyim. 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. İnsanların aç yaşadığı bir ülkede sanatı ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız. Bu arada MSG, MESAM, Miyor 1 siz nasıl temsilcisiniz_ Beni dilenci yerine koyacaksınız. Ben 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. Atanmış bir insanın beni dilenci konumuna koymasına izin vermiyorum. Biz toplayıp para gönderelim, zaten halktan para toplamayı biliyorsunuz. Müzisyenlerin 83 milyon için canı kurban, sizler gibi değiliz biz."

