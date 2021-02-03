AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı! Mahkeme yine aynı kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin kararını duyuran Barış Yarkadaş, ilginç bir noktaya dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun başvurusunu 2. kez değerlendirdi ve 2. kez ihlal kararı verdi. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yineledi. Gerekçesini de gece saat 03.05’te açıkladı.

Resmi Gazete'deki Enis Berberoğlu'nun haklı bulunduğuna dair AYM kararını okumak için tıklayın

