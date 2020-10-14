AYM üyesi Yıldırım'dan yeni açıklama! "Yanlış yorumlandı"
Anayas Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" paylaşımı yapması hakkında yeni bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 14.10.2020, 02:46
Anayas Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" paylaşımı yapması hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:
"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir.”
Twitter hesabından sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:
"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir.”
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