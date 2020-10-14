AYM toplantısından karar çıkmadı
Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.
GÜNDEM 14.10.2020, 18:05
Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.
Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin 'yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı' ileri sürülmüştü.
Bu karar üzerine olağanüstü toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, konuya ilişkin bir karar almadı. 3,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapılması da beklenmiyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.
Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin 'yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı' ileri sürülmüştü.
Bu karar üzerine olağanüstü toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, konuya ilişkin bir karar almadı. 3,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapılması da beklenmiyor.
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