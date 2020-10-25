AYM iptal etti ama torbaya girdi!

AKP, AYM’nin Anayasa’ya aykırı bulduğu düzenlemeyi Torba Yasa’ya ekledi. Anayasa Mahkemesi basın çalışanlarının haklarıyla ilgili ‘basın kartı sahibi olma’ şartını Anayasa’ya aykırı bulurken, AKP ise gazetecilerin 5 yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payına yalnızca basın kartı sahiplerinin yararlanması için kanun teklifi hazırladı. AKP’nin teklifinin yasalaşması durumunda AYM’nin kararının fiilen tanınmadığı gözler önüne serilecek.

AYM’nin Anayasa’ya aykırı bulduğu düzenleme Torba Yasa ile TBMM’ye geldi! AKP’nin gazetecilerin 5 yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payının yalnızca basın kartı sahipleri için olmasını öngören yasa teklifi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Anayasa Mahkemesi daha önce basın çalışanlarıyla ilgili verdiği kararda ‘basın kartı sahibi olma’ şartını Anayasa’ya aykırı bulmuştu. Bu durumda AKP, Torba Yasa’ya koyduğu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımadığını gözler önüne serdi. AKP’nin son Torba Yasa’ya basın çalışanlarıyla ilgili eklediği düzenleme tepkilere neden oldu. AKP, gazetecilerin 5 yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payının sadece basın kartı sahipleri için geçerli olmasını öngören teklifi Torba Yasa’ya eklerken, bu teklifin AYM’nin kararıyla çelişmesi dikkatlerden kaçmadı. Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan AYM’nin kararında basın çalışanlarının her 360 güne karşılık hizmet süresine 90 gün eklenmesini düzenleyen maddede yer alan ‘basın kartı sahibi olma’ şartını Anayasa’ya aykırı bulmuştu. AYM, kart sahibi olan veya olmayan gazeteciler arasında ayrım yapıldığı gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etmişti. Bu durumda AKP’nin teklifinin yasalaşması AYM’nin kararının tanınmadığını ortaya koyacak.



Öte yandan AKP’nin teklifinin amacı muhalif medyaya gözdağı olarak yorumlandı. Ayrıca iktidarın muhalif gazetecilerin basın kartlarını iptal ettiği ve yeni basın kartı vermediği bilinen bir gerçek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, soru önergesine verdiği cevapta 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında toplamda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıklamıştı. AKP’nin teklifinin kanunlaşması durumunda medya sektöründe çalıştığı halde binlerce basın emekçisi yıpranma payından faydalanamayacak.

