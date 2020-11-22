AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan dikkat çeken uyarı!

Bir süre önce eşi ve kızının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya giren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, masumiyet karinesinin korunmasına vurgu yaptı.

10’uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinin ‘Ben Masumum’ konulu akademik programa video konferans ile katılan Arslan, kamu makamındakilerin devam eden bir yargı sürecinde konuşmalarının masumiyet karinesini ihlal ettiğini belirtti.

Sorumluluk makamındaki kişilerden özenli bir dil kullanmalarını isteyen Arslan, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla masumiyet karinesinin korunmasının öneminin daha da arttığını kaydetti.

Arslan, masumiyet karinesiyle ilgili bireysel başvurularda bu temel hakkın sağladığı güvencenin iki yönüne işaret ettiklerini kaydederek şunları söyledi:



Ceza davası devam ederken veya beraat sonrasında, eş zamanlı olarak yürüyen ya da daha sonra başlayan davalarda bir kişinin suçlu gösterilmesi, beraat kararının sorgulanması veya hakkında şüphe uyandırılmasının, masumiyet karinesini ihlal edeceğini söyleyen AYM Başkanı Arslan şu ifadeleri kullandı:



Bülent Arınç, yargıya yönelik eleştirisinde hem Osman Kavala hem de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunarak "Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" demişti..

"Birincisi, suç isnadı altında olan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar suçsuz olduğunun kabulü gerekir. Masumiyet karinesinin ikinci yönü ise hüküm sonrasına ilişkindir. Buna göre ceza yargılaması mahkumiyet dışında bir kararla sonuçlandığında kişinin suçlu görülmemesi, özellikle hakkında verilen beraat kararının sorgulanmaması gerekir.

Diğer yandan kamu otoritelerinin devam eden yargılama sürecinde veya beraat kararından sonra kişilerin suçlu olduklarına dair açıklama yapmaları masumiyet karinesini ihlal edebilir. Bu nedenle sorumluluk makamında olan yetkililerin bilhassa yargılama sürecinde özenli bir dil kullanmaları gerekmektedir.

Masumiyet karinesi ve diğer temel hakların etkili bir şekilde korunması, sadece kurallara, kurumlara ve kişilere bağlı değildir. Bir dördüncü ‘K’ daha gerekir. O da kültürdür.

Temel hakların korunması ‘öteki’nin ontolojik varlığını kabul eden bir kültürün yeşermesi ve yerleşmesine bağlıdır. Zira masumiyet karinesi dahil, temel hakların korunması önemli ölçüde bizim dışımızdakilere bağlıdır. Burada asıl mesele, ötekinin de temel hakların öznesi olduğunu kabul etmektir.

Kısacası, masumiyet karinesinin etkili şekilde korunabilmesi ötekine saygı kültürünün geliştiği, hukuk ve adaletin hâkim olduğu bir sosyal ve siyasal iklimi gerektirmektedir. Esasen hukuk ve adaletten ayrılmak, sadece toplumsal ve siyasal düzeni yozlaştırmaz, aynı zamanda insanı insan olmaktan uzaklaştırır."

