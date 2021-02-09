Son Dakika
AYM Başkanı Arslan: Kararların uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz yapar
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan "Kararların uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz hale getirir." dedi.
GÜNDEM 09.02.2021, 12:21
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan bugün düzenlenen yemin töreni ile görevine başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Anayasa Mahkmesi Başkanı Zühtü Arslan katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katılarak konuşma yaptı. Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır." dedi.
Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir." diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Milletimiz en son 15 Temmuz direnişiyle hürriyetine ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmış, kendisine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.
Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir." diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Milletimiz en son 15 Temmuz direnişiyle hürriyetine ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmış, kendisine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü