AYM Başkanı Arslan: Kararların uygulanmaması Anayasa'yı işlevsiz yapar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan bugün düzenlenen yemin töreni ile görevine başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Anayasa Mahkmesi Başkanı Zühtü Arslan katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katılarak konuşma yaptı. Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır." dedi.

Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Milletimiz en son 15 Temmuz direnişiyle hürriyetine ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmış, kendisine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.

