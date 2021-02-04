Aykut Özer’in performansı göz dolduruyor!

Fatih Karagümrük forması giyen kaleci Aykut Özer, takımının 2019/2020 sezonu sonunda Süper Lig’e yükselmesinde ortaya koyduğu performansı ile büyük pay sahibi olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de içinde bulunduğumuz sezona da takımının as kalecisi olarak başlamıştı. Daha sonra ise formasını İtalyan kaleci Emiliano Viviano’ya kaptıran Aykut Özer, karşılaşmaların büyük çoğunluğunda da yedek soyunmuştu.



35 yaşındaki tecrübeli kaleci Emiliano Viviano’nun sakatlanmasının ardından ise yeniden ilk 11’e dönen Aykut Özer, takımı ile sahaya çıktığı son iki 90 dakikada da kalesini gole kapatmayı başardı. 28 yaşındaki file bekçisi, son oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ortaya koyduğu performans ile de Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera gibi futbol kamuoyunun beğenisini ve övgülerini toplayan kalecilerden biri oldu.

Öte yandan, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın devre arası transferden döneminde Aykut Özer için 4 ayrı takımdan gelen teklifi de geri çevirdiği öğrenildi.

