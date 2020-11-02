Aykut Kocaman, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor'da hedef deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek...

Aykut Kocaman'ı adı antalyaspor ile de anılmış ancak bir sonuç çıkarmamıştı. antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Kayserispor ise Bayram Bektaş ile yolları ayrılmasından sonra teknik adam arayışlarına girdi. İddiaya göre Kayserispor Aykut Kocaman ile anlaşamazsa Ünal Karaman ve bülent korkmaz isimlerine yönelecek.

Öte yandan Aykut Kocaman, en son İttifak Holding Konyaspor'ı çalıştırmıştı. Şubat ayında görevini bırakmıştı.

