Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldırıda yeni gelişme
Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
GÜNDEM 09.12.2020, 16:15
Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün dün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Alınan bilgiye göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
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