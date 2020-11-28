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Ayhan Sefer Üstün: Sermaye kendi hukukunu yönetenlere dayatıyor

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, AK Parti iktidarının sermaye temsilcileriyle bir araya gelmesini, "Hükümetin halkın muhatap olduğu adaletsizliklerle ilgilenmediği çok açık." dedi.

GÜNDEM 28.11.2020, 17:36
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Ayhan Sefer Üstün: Sermaye kendi hukukunu yönetenlere dayatıyor
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile bir araya gelmesini değerlendirdi. 

AK Parti'nin de eski kurmaylarından olan Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından "Tarih boyunca sermaye kendi hukukunu inşa edip yönetenlere dayatmıştır. Hükümetin halkın muhatap olduğu adaletsizliklerle ilgilenmediği çok açık. İçeriden dışarıdan borç aldıklarınızın haklarını güvence altına alıp buna da hukuk reformu mu diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı. 

Ayhan Sefer Üstün kimdir?

Geçtiğimiz hafta iş dünyasına mesaj veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu. 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilkini TÜSİAD yönetimiyle geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdi. 
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