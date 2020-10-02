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Ayhan Bilgen görevinden uzaklaştırıldı
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
GÜNDEM 02.10.2020, 10:37
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı.
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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