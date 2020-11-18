Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'da koronavirüse yakalandığını açıklayan ve izolasyon altında bulunan Arda Turan için Ayhan Akman'dan açıklama geldi.

Akman, A Milli Futbol Takımımız'ın Macaristan ile oynayacağı maç için Trtspor stüdyolarında karşılaşmayı değerlendirdi. Akman, Arda Turan için "Ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum'' dedi.

Öte yandan Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve " Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

