Aygün Attar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince atandı. Peki, Aygün Attar kimdir? Aygün Attar kaç yaşında ve nereli?

Aygün Attar 16 Nisan 1962 Kubadlı, Azerbaycan doğumludur.

Aygün Attar 1986 yılında Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör kadrosuna atandı.

Attar, Çeşitli akademik görevlerin ardından, 2007 yılında göreve başladığı Giresun Üniversitesi'nde 2010 yılına kadar Rektör yardımcılığı yaptı.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüş olan Attar 28 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Türkiye ve Jeopolitik, Türk-Ermeni İlişkileri, Yakındönem Orta Asya Tarihi, Transkafkasya Tarihi, Genel Türk Tarihi, Rusya Tarihi, Yakın dönem Orta Doğu Tarihi ve Dış Türkler konularında uzmanlaşmıştır.

Aygün Attar, 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Aygün Attar, Rusça, İngilizce ve Farsça dillerini iyi derecede bilmektedir. Attar evli ve üç çocuk annesidir.

