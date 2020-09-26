Aydın'daki yangın büyüyor: 50 ev tahliye edildi
Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın hem milli parkı hem de yerleşim birimlerini tehdit ediyor.
GÜNDEM 26.09.2020, 21:05
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak bölgedeki 50 ev tahliye edildi.
Söke’nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede başlayan yangın, önce rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ormanlık alana sıçrayan ve Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangında tedbir amaçlı olarak Yenidoğan bölgesindeki 50 ev boşaltıldı.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yangının büyümesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, “Ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor" dedi.
Söke’nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede başlayan yangın, önce rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ormanlık alana sıçrayan ve Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangında tedbir amaçlı olarak Yenidoğan bölgesindeki 50 ev boşaltıldı.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yangının büyümesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, “Ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor" dedi.
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