Aydın'da orman yangını çıktı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
GÜNDEM 06.10.2020, 00:03
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selahattin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havanın kararması nedeniyle karadan 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle alevlere müdahale ediyor.
Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selahattin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havanın kararması nedeniyle karadan 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle alevlere müdahale ediyor.
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