Aydın'da hurdacı, önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, nedeni bilinmeyen bir sebeple yanında taşıdığı jiletle önce kollarını kesti, sonra jileti kendi boğazına dayadı.
GÜNDEM 24.10.2020, 23:57
Olay Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha öncede kendine zarar veren Barış K. isimli şahıs, hurdacılık yaptığı seyyar arabası ile Sevgi Yolu üzerinde elindeki jilet ile kendisine yine zarar verdi.
Kollarını kesen ve zaman zaman elindeki jileti boğazına götüren şahıs ayakta durmakta zorlanırken alkollü olduğu anlaşıldı. Zaman zaman çevre esnafını da rahatsızlık veren şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Barış K'nın kanlar içinde kalan elinden jileti almaya çalıştı. Polislere direnen şahıs, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek elindeki jilet alındı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kollarını kesen ve zaman zaman elindeki jileti boğazına götüren şahıs ayakta durmakta zorlanırken alkollü olduğu anlaşıldı. Zaman zaman çevre esnafını da rahatsızlık veren şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Barış K'nın kanlar içinde kalan elinden jileti almaya çalıştı. Polislere direnen şahıs, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek elindeki jilet alındı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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