Aydın'da feci olay! Süt sağan kadının acı sonu
Aydın'da süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.
GÜNDEM 24.10.2020, 00:15
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı’yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı’yı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı’yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı’yı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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