Ayçiçek yağının fiyatı neden arttı? PTTAVM'de yağ fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağında son 3 aydaki fiyat artışı yüzde 40’ı buldu. 5 litrelik yağın fiyatı 80 lira oldu.

Yağ fiyatlarındaki önlenemeyen artış nedeniyle PTT, E-ticaret platformu PTTAVM üzerinden ucuz ayçiçek yağı satacağını açıkladı.

PTTAVM, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin indirimli online satışını yapmaya başladı.

Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat,un, salça gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların düşük olması için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

PTTAVM’de Ayçiçek yağ fiyatları ise şöyle oldu.

5 litrelik Abalı marka ayçiçek yağı 69,90 liradan satışa sunulacak. 5 litrelik yağ için kargo ise ücretsiz.

1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.

Ayçiçek yağındaki artışın nedeni İlk bakışta fiyat artışının dolar kurundaki artıştan kaynaklandığı düşünülse de durum olduğundan biraz daha farklı.

Yağ artışlarının küçük çiftçiliği tasfiye ederek ülkeyi küresel şirketlerin pazarına dönüştürme politikaları olduğu iddia ediliyor.

Bununla birlikte halkın ayçiçek yağından başka yağ tüketemeyecek durumda olması yatıyor.

Tarım Bakanlığı’na göre fiyat artışlarının en büyük nedeni Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılan Kanola yağının üretiminin düşmesi. Böylece talep ayçiçek yağında yoğunlaştı. Ancak Türkiye’de iç tüketimin akacağı bir başka ikame ürün bulunmadığı için geniş kesimler çaresiz kalmış durumda.

