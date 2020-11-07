Ayasofya'nın kedisi yaşamını yitirdi
Ayasofya’nın kedisi Gli tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Gli’nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıkladı.
GÜNDEM 07.11.2020, 21:10
Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı.
Gli’nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla açıkladı.
Gli’nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla açıkladı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Konyaspor
|7
|9
|11. Antalyaspor
|8
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Sivasspor
|6
|8
|14. Erzurumspor
|7
|8
|15. Hatayspor
|5
|8
|16. Malatyaspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|6
|6
|19. Gençlerbirliği
|6
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|15
|4. Tottenham
|7
|14
|5. Everton
|8
|13
|6. Crystal Palace
|8
|13
|7. Wolverhampton
|7
|13
|8. Chelsea
|7
|12
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. Man City
|6
|11
|12. Newcastle
|8
|11
|13. M. United
|7
|10
|14. Leeds United
|8
|10
|15. West Ham
|7
|8
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|7
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Osasuna
|7
|10
|12. Athletic Bilbao
|7
|9
|13. Eibar
|9
|9
|14. Valencia
|8
|8
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3
Sayfalar Tümü