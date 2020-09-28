Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu 2 Ekim'de online başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle düzenlediği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılacağı açılış konferansıyla 2 Ekim Cuma günü İstanbul’da başlayacak.

Açılış konferansı Ayasofya Camii avlusunda yapılacak olan sempozyumun oturumları online olarak gerçekleştirilecek.

Ayasofya'nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin medeniyetimizdeki eşsiz değerini din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alacak.

Tebliğcilerin, bulundukları yerlerden online olarak sunumlarını gerçekleştirecekleri sempozyumun 1. oturumunda “Ayasofya Tarihi”, 2. oturumunda “Ayasofya ve Mimari”, 3. oturumunda “Ayasofya, İlim ve Hikmet”, 4. oturumunda “Ayasofya ve İbadet”, 5. oturumunda “Ayasofya ve Din Hizmeti”, 6. oturumda “Ayasofya ve Sanat”, 7. oturumda “Ayasofya ve Edebiyat”, 8. oturumda “Ayasofya ve Seyahatnameler”, 9. oturumda “Ayasofya ve Vakıf Geleneği” başlıkları ele alınacak.

Sempozyumu online olarak takip etmek isteyen katılımcılar, ayasofyasempozyumu.com adresinden “Ön Kayıt Formu” doldurarak alacaklarıcanlı yayın linki, kullanıcı adı ve şifreyleoturumları takip edebilecekler. Aynı zamanda oturumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesaplarından, “ayasofyasempozyumu” isimli YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Üç gün sürecek sempozyumla ilgili detaylara ayasofyasempozyumu.com adresinden ulaşılabilecek.milligazete.com.tr

