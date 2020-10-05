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Ayaklarında 3 kilogram altın tespit edildi
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir şahsın ayaklarında 3 kilogram altın tespit edildi.
GÜNDEM 05.10.2020, 21:08
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere ön güvenlik noktasına binek oto cinsi araçla gelen bir şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında her iki ayak bileğine sarılarak çoraplarıyla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın olduğu değerlendirilen eşya ele geçirdi.
Altın kaçakçısı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Altın kaçakçısı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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