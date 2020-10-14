Avusturya Başbakanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit!
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e gönderilmesiyle ilgili Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti.
GÜNDEM 14.10.2020, 18:28
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.
Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.
Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.
Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.
Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.
Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.
Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.
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