Avustralya'da can kayıpları artıyor!

Avustralya'da, COVID-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili güncelleme yaptı.

Eyaletteki son verilere göre 13 kişinin daha virüse yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, 395 aktif vakanın bulunduğu eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan can kayıplarıyla Victoria'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 798'e, Avustralya genelinde ise 886'ya çıktı.

Son dönemde can kaybı kaydedilmeyen, ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedilmeye başlandığı 25 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen testlerde COVID-19'a yakalandığı belirlenen 27 bin 76 kişiden, 24 bin 583'ü iyileşti. 491 aktif vakadan 60'ı, 8'i yoğun bakımda olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.