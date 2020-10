Avrupa'yı korku sardı! Rekor koronavirüs vakası

Avrupa'da koronavirüs ( Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 174 bin 880 testten 21 bin 994'ünün pozitif sonuçlandığı bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 564 bin 778'e ulaşırken, 255 bin 90 aktif vaka bulunduğu ifade edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 221 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 37 bin 700'e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte 127 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 411 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü bilidirildi.



İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın danışmanlarından Dr.Walter Riccardi, virüs yayılımının en yüksek olduğu Milano ve Napoli kentlerinde karantina uygulamasının şart olduğunu söyledi. Ülke çapında karantina kısıtlamasına gerek duyulmadığını belirten Riccardi, "Milano ve Napoli'de virüs her yerde. Bu kentlerde otobüse binen, bir restorana, kafeye giren bir kişinin Covid-19 kapması çok olası" ifadelerini kullandı.



İngilterede son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575'e çıktı.

İngilterede son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575e, toplam can kaybı ise 45 bin 357e ulaştı.



Kerameos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eşinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine test yaptırdıklarını duyurdu.

Eşinin ve kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade eden Niki Kerameos, şu anda izole olduklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini aktardı.



Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 1259 yeni vakanın tespit edildiği son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Günlük vaka sayısının ilk defa 1000'i aştığı ülkede, 102 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 32 bin 752'ye ulaştığı Yunanistan'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 593'e yükseldi.

Ülkede dün 715 yeni vaka tespit edilmiş, 95 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu açıklanmıştı.

Yunanistan'da önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 865 ile 21 Ekim'de kaydedilmişti.