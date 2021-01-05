Avrupa’dan Moderna aşısına onay çıkmadı

Almanya merkezli BioNTech firmasının Pfizer ile ortaklaşa ürettiği aşıya onay veren Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından yapılan “acil kullanım onayı” başvurusunu reddetti.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu Başkanı Ton de Boer, Moderna aşısı konusunda beklenen onayın çıkmadığını duyurdu.

Boer, Moderna'nın aşı konusunda hâlâ cevaplanması gereken çok fazla sorunun olduğuna dikkat çekti.

AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Moderna aşısının onay talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada Moderna aşısına onay verilmediği belirtildi.

Ton de Boer "Aksini umuyorduk ama bu tür şeyler de olabiliyor. Bu gecikme, olağandışı değil, aşı onayına ilişkin dikkatli bir sürecin yürütüldüğünün göstergesi. Moderna aşısı hakkında hala birçok soru işareti bulunuyor ve bu sorulara yeterince yanıt verilmeden aşının Avrupa'da piyasaya sürülmesi mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

EMA, ABD'li ilaç şirketinden gelecek bilgiler doğrultusunda onay başvurusunu çarşamba günü yeniden görüşecek.

