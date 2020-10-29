Avrupa'dan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır dev talip!..
Fenerbahçe deplasmanını canlı olarak statta takip eden Lyon’un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü izlemeye aldı.
GÜNDEM 29.10.2020, 18:02
2
Devre arasına kadar Bruno Cheyrou, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü izleyeceği öğrenildi. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi en az 20’şer milyon Euro.
Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro) ve Sörloth (11 milyon Euro) gibi isimleri parlatıp önemli rakamlara satan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Avrupa kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Lyon, iki yıldız futbolcuya talip olurken Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ozan Tufan’ın yanı sıra genç sağ bek Serkan Asan da izlenmeye girdi. Trabzonspor, hem Uğurcan hem de Abdülkadir için 20’şer milyon Euro’nun altında gelecek tekliflere sıcak bakmıyor.
En son Rennes kulübü, Trabzonspor’un kalecisi için 15 milyon Euro teklif yapmıştı. Ancak bu teklif az bulunmuştu.
Geçtiğimiz sezon Monaco, Abdülkadir Ömür ile ilgilenmişti.
Trabzonspor, her iki isim için 20’şer milyon Euro’nun üstünde rakamlara satması durumunda mevcut borcunun neredeyse yarısını eritmiş olacak.
Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro) ve Sörloth (11 milyon Euro) gibi isimleri parlatıp önemli rakamlara satan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Avrupa kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Lyon, iki yıldız futbolcuya talip olurken Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ozan Tufan’ın yanı sıra genç sağ bek Serkan Asan da izlenmeye girdi. Trabzonspor, hem Uğurcan hem de Abdülkadir için 20’şer milyon Euro’nun altında gelecek tekliflere sıcak bakmıyor.
En son Rennes kulübü, Trabzonspor’un kalecisi için 15 milyon Euro teklif yapmıştı. Ancak bu teklif az bulunmuştu.
Geçtiğimiz sezon Monaco, Abdülkadir Ömür ile ilgilenmişti.
Trabzonspor, her iki isim için 20’şer milyon Euro’nun üstünde rakamlara satması durumunda mevcut borcunun neredeyse yarısını eritmiş olacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü