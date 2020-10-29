Avrupa'dan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır dev talip!..

Devre arasına kadar Bruno Cheyrou, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü izleyeceği öğrenildi. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi en az 20’şer milyon Euro.

Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro) ve Sörloth (11 milyon Euro) gibi isimleri parlatıp önemli rakamlara satan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Avrupa kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Lyon, iki yıldız futbolcuya talip olurken Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ozan Tufan’ın yanı sıra genç sağ bek Serkan Asan da izlenmeye girdi. Trabzonspor, hem Uğurcan hem de Abdülkadir için 20’şer milyon Euro’nun altında gelecek tekliflere sıcak bakmıyor.

En son Rennes kulübü, Trabzonspor’un kalecisi için 15 milyon Euro teklif yapmıştı. Ancak bu teklif az bulunmuştu.

Geçtiğimiz sezon Monaco, Abdülkadir Ömür ile ilgilenmişti.

Trabzonspor, her iki isim için 20’şer milyon Euro’nun üstünde rakamlara satması durumunda mevcut borcunun neredeyse yarısını eritmiş olacak.

