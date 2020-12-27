Avrupa'da Kovid-19'a karşı toplu aşılanma başladı

Avrupa Birliği'nin Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına onay vermesinin ardından tüm Avrupa ülkelerinde toplu aşılanma başladı. Kovid-19'da artış yaşanan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede aşı süreci hızlandı.

Avrupa Birliği, 450 milyondan fazla Avrupa vatandaşı için toplam 2 milyardan fazla doz siparişi temin etti. Birleşik Krallık, Sırbistan ve İsviçre gibi AB üyesi olmayan ülkelerde aşılama süreci başlarken bugün yabancı ajanslara ve medya kuruluşlarına yansıyan haber ve açıklamalarda aşılama programının sorunsuz devam ettiği belirtildi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 10 Ocak'a kadar kapanma kararı alan Almanya'da Cumartesi günü aşılama sürecinin başladı. Almanya’da ilk olarak bakım evlerinde aşı yapılırken, bugün aşılar ülke genelinde de aşı yapılmaya başlandı. Ülkede 1 milyon insana yetecek 2 milyon dozluk aşının Ocak ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris’te başlayan aşı programı kapsamında ülkede aşı olan ilk insan, bir devlet hastanesinde uzun süredir tedavi olan 78 yaşındaki bir kadın oldu.

İtalya'da ilk olarak Başkent Roma’daki Spallanzani Hastanesi’nde çalışan 3 sağlık çalışanı aşı oldu. Önümüzdeki günlerde ülke genelindeki yaklaşık 300 noktaya 480 bin doz aşı gönderilmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgınının en çok etkileyen Avrupa ülkelerinden İspanya’da ilk olarak 96 yaşındaki bir huzur evi sakini ile hemşireye aşı yapıldı. Madrid yakınlarındaki Guadalajara’da devam eden aşılama sürecinin gelecek hafta hız kazanması bekleniyor. Yetkililer gelecek hafta 350 bin doz aşı yapılacağını açıkladı.

Polonya’da Varşova’da 5 sağlık çalışanına aşı yapıldı. Bugün de 250-300 sağlık çalışanına aşı yapılması bekleniyor. Gelecek hafta da diğer şehirlerde aşılama sürecinin devam edeceği açıklandı.

Pfizer/BioNTech’in gönderdiği 10 bin dozluk aşı ülkeye ulaştı. Fakat ilk aşılar 8 Ocak’ta bakım evi çalışanlarına, hemşirelere ve engellilere bakanlara yapılacak.

Ülke genelinde aşı süreci yarın başlayacak.

İsveç ve Norveç’e 10 bin doz aşı gönderilmesi bekleniyor. Norveç’te ilk olarak bakım evlerinde çalışanlar ve kalanların aşı olması beklenirken Danimarka’da da risk grubunda olan ve bakım evlerinde çalışanlara öncelik verileceği ve ilk aşamada 40 bin doz aşı yapılacağı belirtildi. İzlanda’da ise yeni yılın ilk günlerinde 10 bin doz aşı yapılacağı duyuruldu.

Portekiz’de Lizbon ve Porto’daki iki, Coimbra’daki ise tek büyük hastanede görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı bugün. Ülke genelinde yıl sonuna kadar 80 bin Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak.

Cumartesi günü aşı sürecine başlayan ve diğer AB ülkelerinden önce davranan Macaristan’da devlet ajansı MTI 4 bin 875 insana yetecek kadar aşı sağlandığını duyurdu.

Avusturya’da 80 yaşın üzerindeki 3 kadın ve 2 erkeğe Viyana’da aşı yapıldı. Bu törene Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da katıldı.

Bulgaristan’da Sofya, Plovdiv ve Burgaz da ilk aşılar vuruldu. 9 bin 750 doz aşının gelmesinden sonra bugün sürecin başladığı belirtildi.

Hırvatistan’da aşı olan ilk insan Zagrep’teki bir bakımevinde yaşayan bir kişi oldu. Bugün ülke genelinde başta bakım evleri ve sağlık çalışanları olmak üzere 2 bin kişiye aşı yapılması bekleniyor.

