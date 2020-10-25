Avrupa ülkesinde yeniden acil durum ilan edildi

Avrupa'da koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da yeniden acil durum ilan edildi. Ülkedeki vaka sayılarının 1 milyonu geçmesinin ardından alınan karar uyarınca, bir dizi yeni önlem devreye sokulacak.

Başbakan Pedro Sánchez, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Gerçek şu ki, Avrupa ve İspanya pandeminin ikinci dalgasına gömülmüş durumda" dedi. Sánchez, yeni önlemler uyarınca idari bölgeler arasında seyahatin yasaklanacağını, Kanarya Adaları hariç saat 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı. İspanya Başbakanı, ülkenin 19 bölgesinin yerel yetkililerinin saatleri kendi koşulları doğrultusunda değiştirebileceklerini de belirtti.



Sánchez, acil durumun mayıs ayına kadar uzatılması için parlamentodaki müttefiklerinden destek talep edeceklerini de ekledi.

İspanya'da acil durum, hükümete, seyahat özgürlüğü gibi anayasada garanti edilen temel özgürlükleri geçici olarak askıya alma gibi sıradışı yetkiler veriyor.

İspanya geçtiğimiz hafta, korona virüsü vakalarının 1 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Sánchez ise cuma günü televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, test politikasındaki sorunlar ve başka faktörler nedeniyle gerçek sayının esasında 3 milyon olabileceğini söylemişti.

