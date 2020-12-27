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Avrupa ülkesinde asker göreve çağrıldı!

Hollanda'da hızla artan koronavirüs vakaları ve enfeksiyon kapan çok sayıda sağlık personelinin iş yapamaz hale gelmesi nedeniyle hükümet askerden yardım istendi.

GÜNDEM 27.12.2020, 21:57
Avrupa ülkesinde asker göreve çağrıldı!
Hollanda Savunma Bakanlığı, hastaneler ile yaşlı ve engelli bakımevlerine personel desteği konusunda, sağlık bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.
Hollanda ordusu, hafta içinde, çok sayıda yaşlının salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Ede kentindeki bir huzurevine bakım desteği sağlamıştı.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüsü varyantının görüldüğü ülkelerden biri olan Hollanda’da, uygulanan katı önlemelere rağmen vaka artışları devam ediyor.
Özellikle ülkenin doğu ve kuzeyindeki bölgelerde, çok sayıda hastane ve bakım merkezi, hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle zor durumda.
Groningen ve Twente bölgeleri, Covid-19’a yakalanan çok sayıda sağlık ve bakım çalışanın işe gidememesi nedeniyle, silahlı kuvvetlerden yardım talebinde bulundu.
Groningen Belediye Başkanı Koen Schuiling, eşi görülmemiş derecede personel ihtiyacı bulunduğunu belirterek, bu desteğin acilen sağlanması için silahlı kuvvetlere çağrıda bulundu.
Twente Güvenlik Bölgesi ile hastaneler de, kabul edilen hasta sayısında çok ciddi artış olduğunu vurgulayarak, Covid-19 servislerinin tamamen dolduğunu bildirdi. Acil ve yoğun bakımın giderek verilemez hale geldiğini vurgulayan bölge yöneticileri, bu nedenle orduyu göreve çağırdı.
Gelderland eyaletindeki kentler de, endişe verici bir durumdan söz ederek, acil yardım istedi. Sağlık ve bakım sektörü, eğer askeri yardım gelmezse, hastane ve huzurevlerinde temel bakım yardımın artık verilemeyeceğinden endişe ediyor.
Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü, RTL Haber’e yaptığı açıklamada, “Yardım çığlığı bize ulaştı. Sağlık bakanlığı ile istişare halinde yardım olanaklarını araştırıyoruz” dedi.
Pazartesi günü toplanacak Hollanda Güvenlik Konseyi’nin, askeri personelin sivil hastaneler ile yaşlı ve engelli bakımevlerinde görevlendirilmesi talebini ele alacak.
Hollanda ordusu, hafta içinde Ede kentindeki bir yaşlı bakım merkezine personel desteği sağlamıştı. Son haftalarda 11 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği, 45 yaşlının da hasta olduğu bir huzurevinde personelin büyük bölümü de enfekte oldu.
Bunun üzerine huzurevi yönetimi askerlerden yardım istedi. Hollanda Savunma Bakanlığı, savunmasız kişilere bakması için bir birlik görevlendirdi. Huzurevi yönetimi, ordunun göreve başlamasının hem kendilerini hem de yaşlıları rahatlattığını açıkladı.
Hollanda ordusu, Kasım ayında da kitlesel koronavirüsü testi hizmeti verilen 20 sağlık noktasının kurulması sırasında da görev almıştı.
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