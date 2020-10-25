Avrupa ülkeleri kış saatine geçti
Avrupa ülkeleri gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatlerini geri aldı. 1 saat geri almayla birlikte AB ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıktı.
GÜNDEM 25.10.2020, 19:09
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Avrupa Birliği ülkeleri saatleri 1 saat geri aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için yapılan bu işlem neticesinde Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki saat farkı 2'ye çıkmış oldu.
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.
2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.
2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.
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