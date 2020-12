Avrupa standartlarında köpek eğitim merkezi: Positive Dogs

Kendi alanında en başarılı ve köklü geçmişe sahip olan köpek eğitim merkezi Positive Dogs, faaliyetlerine İstanbul merkezli olarak devam etmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 12 yıl boyunca yüzlerce köpek eğitim kursuna katılan uzmanları bünyesinde barındıran köpek eğitim akademisinde her zaman profesyonel kalitede eğitimler verilmektedir. Köpek eğitiminde önemli bir konumu bulunan Alman modelini benimseyen uzmanlar tarafından 2012 yılında İstanbul’da kurulan merkezde bugüne kadar sayısız köpeğe en profesyonel şekilde eğitimler verilmiştir.



Siz de sahibi olduğunuz köpeğinizle aranızdaki duygusal bağı ve iletişimi kuvvetlendirirken bir yandan da köpeğinizin pek çok komutu sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini istiyorsanız Positive Dogs köpek eğitimi akademisini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Merkezde 17’den fazla eğitimci bulunmaktadır. Her biri dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde köpek eğitimi üzerine üst düzey eğitimler alan uzmanlar, her türlü köpek ırkında ve cinsinde sorunsuz bir şekilde istenilen eğitimleri tamamlayabilmektedir.

Köpeğinizin daha kaliteli bir yaşam sürmesinde de önemli olan bu eğitimler, dilerseniz Positive Dogs köpek eğitim merkezinde dilerseniz de yaşadığınız yerde yani adresinizde verilebilmektedir. Düzenli olarak verilen eğitimlerin ardından köpeğiniz en kısa sürede istediğiniz eğitimleri başarıyla geçip gerekli eğitimlerini tamamlamış olmaktadır. Temel davranış eğitimleri sayesinde köpeğiniz ile aranızdaki duygusal bağı da kuvvetlendirebilir, bu sayede hem kendi yaşam kalitenizi artırabilir hem de köpeğinizin daha güvenli bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz. Köpek eğitimi konusunda uzman ekibe gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz.



Türkiye’de büyükşehirlerde ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan akademilerde her yıl sayısız köpek çeşitli eğitimlerden geçmektedir. Tamamen köpeklerin bireysel becerilerine ve zihinsel kabiliyetlerine göre yöntemler belirlenerek eğitimler gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin en köklü köpek eğitim akademisi olarak da sektördeki rakipleri arasında öne çıkan merkez, her geçen gün daha da popülerlik kazanmaktadır. Positive Dogs köpek eğitim merkezinin bu başarıyı göstermesinin arkasındaki isimler oldukça eğitimli ve kaliteli uzmanlardan oluşmaktadır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde köpek eğitimi konusunda önem taşıyan eğitimlerin her birine katılmış sertifikalı köpek eğitim uzmanı ekibi, bu alanda profesyonel hizmet vermeye devam etmektedir. Siz de köpeğinizin yaşam kalitesini artıran bir eğitimden geçerek dikkat çekici bir farklılık görmek istiyorsanız, dünyaca ünlü kurslara katılmış deneyimli köpek eğitimcilerinin yer aldığı Positive Dogs Eğitim Akademisi’nin hizmetlerine başvurabilirsiniz. Eğitmenler her köpeğin ırkına, cinsine, bilişsel durumuna ve zeka becerilerine göre farklı eğitim metotları kullandığı için kısa sürede başarılı bir şekilde eğitimleri tamamlayabilmektedir. Siz de kendi köpeğinizin profesyoneller tarafından eğitilmesini istiyorsanız hemen Positive Dogs kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.



Köpeklerin duygusal ve bilişsel yani düşünce kabiliyetleri hakkında gelişimini yakından takip eden uzmanlar sayesinde her ırktan köpeğe profesyonel kalitede eğitimler verilebilmektedir. Eğitim ve davranış konusunda köpeğinizin sahip olduğu kusurların giderilmesi, köpeğinizin daha kaliteli bir yaşam sürebilmesi için gereken tüm eğitimlerin başarılı şekilde verilmesi konusunda Positive Dogs öne çıkmaktadır. Her biri deneyimli olan köpek eğitim uzmanlarından dilerseniz kendi evinizde dilerseniz de tüm ekipmanların ve gerekli altyapının bulunduğu köpek eğitim çiftliği içinde hizmet desteği alabilirsiniz.

Kurulduğu günden bu yana sayısız köpeğin eğitiminde büyük bir paya sahip olan ekip, dünyanın dört bir yanındaki köpek eğitim kurslarına katılarak, bu kurslardan başarıyla mezun olmuştur. Köpek eğitiminde Alman modeli benimseyen uzman eğitimcileri, sizin de köpeğinize gerekli disiplini ve eğitimi çok hızlı şekilde aktarabilme konusunda deneyim sahibidir. Köpeğinizle birlikte daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmek için ihtiyacınız olan tüm eğitimlere hemen başvuruda bulunmak için Positive Dogs köpek eğitim merkezi iletişim bilgilerini kullanmanız yeterlidir.



Köpeğinizin deneyimli eğitim uzmanlar tarafından aldığı eğitimler uzun süreli yani kalıcıdır. Köpeğinizin bu eğitimlerde gördüğü ve kazandığı davranış kalıplarını unutması ya da kısa sürede terk etmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden en kaliteli ve kapsamlı köpek eğitimi alabilmek için Positive Dogs bünyesinde bulunan uzman köpek eğitimcilerini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bölgenin en köklü ve kaliteli köpek eğitim akademileri arasında adından sık sık söz ettirmeyi başaran akademide isteğe bağlı olarak sunulan köpek eğitimleri şunlardır:

● Puppy (yavru köpek) eğitimi,

● Tuvalet eğitimi,

● Temel itaat eğitimi,

● İleri itaat eğitimi,

● Alan koruma eğitimi,

● Bodyguard eğitimi,

● Davranış bozukluğu eğitimi,

● Sosyallik eğitimi,

● İş köpekleri eğitimi,

● BH eğitimi,

● IPO eğitimi,

● Schutzhund eğitimi,

● Yarışma ring eğitimi,

● Aktör köpek eğitimi

Positive Dogs 2018 ve 2019 yıllarında eğitim kapasitesini geliştirerek Türkiye genelinde 16 ilde hizmet vermeye başlamıştır. Eğitim programları isteğe bağlı olarak köpek sahibinin bulunduğu bölgede veya Positive Dogs eğitim akademilerinde yapılabilmektedir. Positive Dogs akademi tarafından verilen bütün köpek eğitimleri ömür boyu garantili olduğu için köpek sahipleri de bu eğitimlerden dolayı memnuniyet yaşamaktadır.



Temel köpek sahipliğinin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla yardımcı olabilecek teorik ve pratik eğitimlerin verildiği bu hizmetler her bütçeye uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Dolayısıyla profesyonel kalitede köpek eğitimi fiyatları için de ideal çözümler bulunmaktadır. Siz de köpeğinizin daha kaliteli bir yaşama sahip olması, size daha fazla itaat göstermesi ve iletişimizin kuvvetli olması için gerekli bütün profesyonel desteği Positive Dogs akademinin deneyimli uzmanlarından alabilirsiniz. Garantili ve referanslı köpek eğitimleri veren ekip, sektörde başarılı hizmetleri sayesinde isim yapmış köpek eğitim uzmanları arasında yer almaktadır.

Alman modelinin kullanıldığı Positive Dogs köpek eğitim merkezinde ömür boyu eğitim garantisi verilmektedir. Özellikle akademinin kapasitesi köpeklerin eğitimi için özel olarak hazırlanmış ekipman ve donanımlara sahiptir. Kaliteli ve güvenilir eğitim verilebilmesi için gerekli tüm ekipmanlar, Alman modeline uygun şekilde Avrupa Birliği standartlarındadır. Garantili köpek eğitimi sayesinde en kısa sürede en etkili çözümlere ulaşmak istiyor ve köpeğinizin eğitiminde sorun yaşamadan destek almayı hedefliyorsanız siz de Positive Dogs resmi internet sitesi üzerinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak hemen irtibata geçebilirsiniz.



Köpeğinizin temel davranış eğitimleri alması daha kaliteli bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Bu yüzden hem insanlarla hem de diğer evcil veya sokak hayvanları ile iletişiminin güçlendirilmesi için sosyal alanda kurslara tabi tutulması gerekebilir. Positive Dogs bünyesinde güvenilir köpek oteli hizmeti de verilmektedir. Bu sayede köpeğiniz hem eğitim alırken hem de beslenmesinden uykusuna, temizliğinden psikolojik desteğine kadar bütün koşullarına dikkat edilen ortamda otelde kalabilmektedir.

Başka bir yerde kolay kolay bulamayacağınız standartlarda kurulan köpek oteli hizmetinin yanı sıra temel davranış eğitimlerini Positive Dogs kalitesiyle yaşayabilirsiniz. Bunun dışında köpeğinize üst düzey aktörlük veya çeşitli yarışmalar için ring eğitimi vermek istediğinizde de Positive Dogs köpek eğitim merkezi bünyesindeki uzmanlardan destek alabilirsiniz. Bütçenize uygun fiyatlarla sertifikalı ve memnuniyet garantili köpek eğitim desteği için akademiyi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Positive Dogs Köpek Eğitim Akademisi A.Ş.

www.yerindekopekegitimi.com

0554 190 01 96