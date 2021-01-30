Avrupa Milli Görüş kurucusu Hasan Damar, kalp krizi geçirdi

Almanya’da bulunan Lukas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hasan Damar’a acil müdahalede bulunuldu. Geçirdiği operasyonda kalbine iki stent takılan Damar’ın önümüzdeki hafta içi bir operasyon daha geçirmesi bekleniyor. Dua bekleyen Hasan Damar’a, Millî Gazete ailesi olarak Cenab-ı Hakk’tan acil şifalar diliyoruz.

