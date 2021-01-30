Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısına onay verdi
Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için koşullu piyasa izni verdi.
GÜNDEM 30.01.2021, 01:21
Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İngiliz ve İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşıya koşullu piyasa izni verdi. AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna’nın Covid-19 aşılarının ardından EMA tarafından onay verilen üçüncü aşı oldu.
AstraZeneca aşısının iki doz olarak alınması gerektiğini bildiren EMA, "AstraZeneca aşısının ikinci dozu, ilkinden 4 veya 12 hafta sonra yapılmalı. Aşının en yaygın yan etkileri genellikle hafif veya orta düzeydeydi ve aşılamadan birkaç gün sonra geçti" dedi.
EMA’ya göre, Avrupa Komisyonu, AstraZeneca aşısı için koşullu piyasa yetkisi verilip verilmeyeceğine ilişkin karar alma sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, aşılama programlarının AB genelinde uygulanmasına izin verecek.
AstraZeneca aşısının iki doz olarak alınması gerektiğini bildiren EMA, "AstraZeneca aşısının ikinci dozu, ilkinden 4 veya 12 hafta sonra yapılmalı. Aşının en yaygın yan etkileri genellikle hafif veya orta düzeydeydi ve aşılamadan birkaç gün sonra geçti" dedi.
EMA’ya göre, Avrupa Komisyonu, AstraZeneca aşısı için koşullu piyasa yetkisi verilip verilmeyeceğine ilişkin karar alma sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, aşılama programlarının AB genelinde uygulanmasına izin verecek.
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