Avrupa basınından flaş iddia: Eden Hazard Fenerbahçe'ye geliyor!
İspanya basını Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ardından Eden Hazard'ı da kadrosuna katmak istediğini yazdı.
GÜNDEM 17.01.2021, 21:06
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İspanyol basını Fenerbahçe'nin Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı transfer etmek istediği yazdı.. İspanyol Diario Sport'un haberine göre Sarı Lacivertliler, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard için dünya devine 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Real Madrid'in ise oyuncusunu başka bir takıma satmak ya da kiralamak gibi bir hedefinin olmadığı vurgulandı.
Haberde ayrıca Hasan Çetinkaya'nın geçmişte söylediği, "Eden Hazard benim arkadaşım. onu 15-16 yaşımdan beri tanıyorum. Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var. Birgün Fenerbahçe forması giyececeğini bana söyledi" sözlerine de yer verilirken, Çetinkaya'dan 'Fenerbahçe'nin eski başkanı' diye söz edilmesi de dikkatlerden kaçmadı
Haberde ayrıca Hasan Çetinkaya'nın geçmişte söylediği, "Eden Hazard benim arkadaşım. onu 15-16 yaşımdan beri tanıyorum. Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var. Birgün Fenerbahçe forması giyececeğini bana söyledi" sözlerine de yer verilirken, Çetinkaya'dan 'Fenerbahçe'nin eski başkanı' diye söz edilmesi de dikkatlerden kaçmadı
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