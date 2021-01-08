Avrasya Üniversitesi’nin 'yüz yüze sınav' kararı tepki çekti!

Koronavirüs salgını eğitim sisteminde de bir dizi değişikliğe sebep oldu. Türkiye’de ilk vakaların açıklanmasının arından tüm dünyada olduğu gibi uzaktan eğitim modeline geçmişti. 2020-2021 Eğitim öğretim sezonu başladığında okullar kademeli olarak açıklanmaya başlansa da vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle yeniden bütün okullar kapandı ve uzaktan eğitim modeli devam etmişti.

Bu süreçte üniversitelerde bu sistemi uygulamaya karar vermiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi de alınan bu kararı harfiyen uygulamıştı. Ancak Avrasya Üniversite önceki gün aldığı kararla adeta Türkiye gündemine oturdu. Çarşamba günü alınan 01 (215) toplantı sayılı metinde final sınavlarının 25 Ocak’tan 15 Şubat tarihine ertelenmesi ve sınavların yüz yüze olacağını duyurması sosyal medyada tepki çekti.



Trabzon'da yerel olarak yayın yapan Kuzey Ekspres'te yer alan habere göre sosyal medya üzerinden #avüyüzyüzesınavistemiyoruz hashtagi ile Türkiye gündemine giren bu durum karşısında öğrenciler alınan bu kararın yeniden gözden getirilmesi konusunda seslerini üniversite yetkililerine duyurmaya çalıştılar. Özellikle de Trabzon’da geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarının neredeyse hastaneleri doldurduğu bir ortamda alınan bu karar öğrencileri çileden çıkarttı ve bizi mi öldürmek istiyorsunuz sorusunu dile getirdi.

Alınacak kararın kendi sağlıklarını tehlikeye attığını savunan öğrenciler, “Öncelik her zaman insan sağlığı olmalıdır. Virüsün kuluçka süresi var. Bu süreçte gerek bizler gerek ailelerimizde kronik rahatsızlıkları olanlar var. Ayrıca işin mali boyutu da var. Bu kadar öğrenci Trabzon’a gelecek. Barınması, konaklaması, beslenmesi var. Yaptık oldu diyerek bu şekilde sağlığımızı tehdit altına atmak istemiyoruz.” şeklinde yorumlarda bulundu.



Ayrıca düzenlenen imza kampanyasında da metin yayınlayan öğrenciler, öğrenciyiz köle değiliz diyerek tepkilerini ortaya koydu. Düzenlenen imza kampanyasında yayınlanan metin şu şekilde:



“Şuan da hepimiz evden dışarı çıkmaya korkuyoruz. Avrasya üniversitesi ise finallerin tarihini erteleyip yüz yüze yapma kararı almış. Biz öğrenciler olarak 25 Ocak diye finallere çalışmaya başlamıştık şimdi ertelendi. Geldiğimizde kalacak yer sorun dışarı çıkmak sorun kendi kendimize tek başımıza bu virüste nasıl bakacağız sorun. Bu kadar virüs varken kendimiz dışında ailemizi hasta yapmak onları virüse yakalatmak istemiyoruz. Kronik hasta olan arkadaşlarımız var bir sınav için ölmelerini istemiyoruz. Biz öğrenciler olarak yüz yüze final istemiyoruz online olarak 25 Ocak’ta yapılsın ara tatilimizi bilelim diğer türlü final ardından ikinci dönem başlayacak öğrenciyiz köle değiliz. Bu karar iptal edilsin tek temennimiz.”

