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AVM'lerde HES kodu zorunluluğu! HES kodu nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirilmişti. Peki HES kodu nasıl alınır?

GÜNDEM 01.12.2020, 16:42
AVM'lerde HES kodu zorunluluğu! HES kodu nasıl alınır?
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan Hayat Eve Sığar HES kodu uygulaması artık hayatın alanında zorunla hale getirildi. Peki HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Nasıl kullanılır?
Pandemi döneminin başlamasıylabirlikte Sağlık Bakanlığı da  koronavirüs bilgilendirme, önleme ve tedbir alma gibi önemli konular için "HES kodu" uygulamasını başlatmıştı.
Bakanlık tarafından hemen hemen sosyal hayatın her alanında zorunlu hale getirilen HES kodu şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kararlarla şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES  yani Hayat Eve Sığar uygulaması herhangi birinin Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını öğrenmek ve güvenli şekilde paylaşmak amacıyla uygulamaya konulan bir sistemdir..

Telefon ve bilgisayarlarınızdan yükleyeceğiniz "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.
"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES kodu almak artık çok kolay.
Vatandaşların HES kodu alabilmek için bir SMS atmaları yeterli.
Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak gönderilecek.
Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.
(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES kodu ilk defa 30 Mayıs'ta  şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde kullanılmaya başlandı.
* Yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu, ayrıca AVM'lere girişlerde istenecek.
* Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep edildi.
* Bununla birlikte ÖSYM tarafından kullanılan merkezi sınavlarda da HES kodu zorunluluğu getirildi.
* Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de HES kodu uygulamasına 1 Eylül'den itibaren başladı.
* Kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verildi.
* Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı okullarda yaşanabilecek sağlık problemleri nedeniyle HES uygulaması üzerinden öğretmen ve öğrencileri takibe başladı.
* Okulda meydana gelen herhangi bir koronavirüs vakasa okul yöneticilerinin telefonuna SMS olarak bilgilendiriliyor.
* Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.
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