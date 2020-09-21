AVM’ler esnafı yutuyor!

AVM’ler nedeniyle kepenklerini indirmek zorundan kalan esnafın durumu Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından Meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a yazılı soru önergesi veren Karaduman, esnafın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AVM’ler karşısında tutunamayıp kepenklerini kilitleyen küçük esnafın durumunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a verdiği yazılı soru önergesinde değindi.



Verdiği soru önergesinde 2002 yılından bu yana ulusal veya yerel AVM’lerin zincir halinde hızlı bir şekilde artarak açıldığını belirten Karaduman, bu durumun sermayenin tek bir noktada toplanmasına ve esnafların kepenkleri indirmelerine neden olduğunu kaydetti.



Bu durumda hem işsizliğin arttığını hem de kent ekonomilerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Karaduman, önergenin devamında Bakan Pekcan’a şu soruları yöneltti: “Türkiye genelinde 2010 yılından günümüze kadar açılan toplam AVM sayısı kaçtır? Açılan yeni AVM’lerin illere göre sayısal dağılımını paylaşabilir misiniz? 2010 yılından günümüze kadar herhangi bir sebepten dolayı kapanan esnaf/işletme sayısı toplamda kaçtır? Kapanan yeni işletmeler sektörlere göre nasıl bir farklılık göstermektedir?”



Sayıları hızla artan AVM’lerin işgücüne katılım oranına nasıl bir etkisi olmuştur? Bakanlığınızın bu konuda hazırladığı bir rapor var mıdır? Esnaflık mesleğini teşvik etmek ve mevcut mensuplarını desteklemek amacıyla yürüttüğünüz bir çalışmanız var mıdır? Varsa çalışmanız nedir ve nasıl sonuç vermiştir? Ulusal market zincirlerinin şehirlere ve ülke ekonomisine katkıları ve alternatif maliyetleri hakkında bir çalışmanız var mıdır? Varsa açıklar mısınız?”

