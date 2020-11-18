AVM, market ve bakkallar hafta sonu açık olacak mı?

Yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle yasaklar ve kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaş ve virüsün yayılmasında en etkin yaş grubu olarak gösterilen 20 yaş altı çocuklar için yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile marketler, bakkallar ve AVM'ler belirli saatlerde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Koronavirüs kabusu nedeniyle getirilen yeni tedbirler dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tedbirler kapsamında AVM'ler ve marketler hakkında alınan kararlar da vardı.

Hafta sonu getirilen kısıtlamalar 'AVM'ler ve marketler' kapatılacak mı? 'AVM'ler ve marketler' hangi saatlerde hizmet verecek sorusunu da beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı yeni genelge ile alışveriş merkezi AVM'lerin ve marketlerin yeni çalışma saatlerini duyurdu.

Peki, marketler ve AVM'ler saat kaçta saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında açık olacak.



Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya ge lal hizmeti verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları ise saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecekler.



AVM'ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

