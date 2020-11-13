AUZEF için sınav tarihleri duyuruldu! AUZEF sınavları nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları çevirim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.



AUZEF vize sınavları 21-29 Kasım 2020'de yapılacakBitirme yanifinal sınavları ise 02-10 Ocak 2021 deBütünleme sınavı ise 30 Ocak - 07 Şubat 2021'de düzenlenecek



