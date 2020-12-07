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AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Üniversitesi'nde eğitimlerini uzaktan olarak sürdüren öğrencilerin büyük merakla bekledikleri AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. AUZEF bitirme ve bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 07.12.2020, 09:08
İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunan sınav sonuçları merakla bekleniyordu.
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Bitirme yanifinal sınavları ise 02-10 Ocak 2021 deBütünleme sınavı ise 30 Ocak - 07 Şubat 2021'de düzenlenecek
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Bitirme yanifinal sınavları ise 02-10 Ocak 2021 deBütünleme sınavı ise 30 Ocak - 07 Şubat 2021'de düzenlenecek
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