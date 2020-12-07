İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunan sınav sonuçları merakla bekleniyordu.

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Bitirme yanifinal sınavları ise 02-10 Ocak 2021 deBütünleme sınavı ise 30 Ocak - 07 Şubat 2021'de düzenlenecek

