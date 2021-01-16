AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! İşte sınav sonuç ekranı...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin tarafından yapılan açıklamada 2021 AUZEF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

