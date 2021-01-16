AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! İşte sınav sonuç ekranı...
2-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı. İşte sınav sonuç ekranı...
GÜNDEM 16.01.2021, 14:12
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı
AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin tarafından yapılan açıklamada 2021 AUZEF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin tarafından yapılan açıklamada 2021 AUZEF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
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