ATV'ye tepki çığ gibi büyüyor: Utanç kaynağısınız

AK Parti hükümetine yakınlığıyla bilinen ATV'de yayınlanan 'Esra Erol’da' programında yaşanan iğrenç olay vatandaşların gündeminde. (Editoryal hassasiyetten ötürü konuyu aktarmıyoruz.)

ATV ekranlarındaki iğrençliğin ardından vatandaşlar ATV'ye tepki gösteriyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi konuya ilişkin paylaşımda bulunurken televizyon ekranlarından yayılan ahlaksızlıkların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol’da' isimli programdaki rezaletin ardından gözlerin çevrildiği RTÜK'ten şu ana dek herhangi bir adım atılmaması da dikkat çekiyor. Sosyal medyada ATV'ye tepki gösteren vatandaşlar, RTÜK'e çağrıda bulunarak gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da konuya ilişkin olarak yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Atv'de yaşanan Esra Erol rezilliğini Aile bakanlığı ve Rtük acilen ele almalı ve gereği yapılmalıdır. Aileyi korumak, ahlâk ve namusu korumakla başlar.

Netflix i günlerce eleştiren a haber. Zinayı meşrulaştırıp insanların DNA raporlarını büyük bir işmiş gibi son dakika haberi olarak veren ahlak ve toplum düşmanı atv ye ne diyeceksin bakalım. İğrençsiniz.

ATV Derhal kapatılmalı.. aile ahlakı nerde kaldı toplum ne hale getirildi

ATV, berbat yayınlarına devam ediyor. Utanç kaynağısınız.

