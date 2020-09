ATV'ye 'din düşmanı' diyen İhsan Şenocak kanalın kapatılmasını istedi

AK Parti hükümetine yakınlığıyla bilinen ATV'de yayınlanan ' Esra Erol’da' programında yaşanan iğrenç olay gündemdeki yerini koruyor. (Editoryal hassasiyetten ötürü konunun detaylarını aktarmıyoruz.) Söz konusu yayının ardından ATV'ye tepki gösteren vatandaşlar RTÜK'e de ahlaksız yayın karşısında harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

'Esra Erol’da' isimli programdaki rezaletin ardından ATV'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Dr. İhsan Şenocak Hoca da dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Şenocak, "Bu edepsiz tv ne zaman kapatılacak!" ifadeleri ile ATV'nin kapatılmasını talep etti.

ATV'deki söz konusu yayının fuhşun reklamı olduğunu söyleyen Şenocak, "Bu topraklarda hiç kimse bir kadının zinakar olmasının tescilini, "ELHAMDÜLİLLAH" diyerek böyle meşrulaştırmaya cesaret edememişti. Veyl olsun!" ifadelerini kullandı.

Dr. İhsan Şenocak Hoca sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda ATV'yi din ve ırz düşmanlığı ile de suçladı.

Şenocak şöyle dedi:

İhsan Şenocak konuya ilişkin diğer paylaşımında da şu sözleri dile getirdi:

Bir televizyon kanalında evli bir kadının başka bir adamdan çocoğunun olmasının normal bir hadise gibi verilmesi alenen fuhşun reklamıdır.Bu topraklarda hiç kimse bir kadının zinakar olmasının tescilini, "ELHAMDÜLİLLAH" diyerek böyle meşrulaştırmaya cesaret edememişti.Veyl olsun!

— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 26, 2020



Müslüman! Zinayı meşrulaştıran, evli bir kadının başka bir adamdan çocuk yapmasını masum bir hadiseymiş gibi gösteren TELEVİZYON KANALI, bil ki dininin ve ırzının DÜŞMANIDIR. Hiçbir işgal ordusu fuhşu özgürlük olarak pazarlayan bu TV kanalı gibi gençlik üzerinde tahribat yapamaz!

— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 26, 2020



En sefil milletlerde dahi zinakârlar elleriyle yüzlerini gizler.Bu nasıl bir edepsizliktir ki namusu için can veren bir milletin huzurunda evli bir kadının fuhuş yapması normal bir hadise gibi gösterilerek GENÇLİK zinaya çağrılmaktadır.EY RTÜK! Bu edepsiz tv ne zaman kapatılacak!

— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 27, 2020



"Müslüman! Zinayı meşrulaştıran, evli bir kadının başka bir adamdan çocuk yapmasını masum bir hadiseymiş gibi gösteren televizyon kanalı, bil ki dininin ve ırzının düşmanıdır. Hiçbir işgal ordusu fuhşu özgürlük olarak pazarlayan bu TV kanalı gibi gençlik üzerinde tahribat yapamaz!"

"En sefil milletlerde dahi zinakârlar elleriyle yüzlerini gizler.Bu nasıl bir edepsizliktir ki namusu için can veren bir milletin huzurunda evli bir kadının fuhuş yapması normal bir hadise gibi gösterilerek GENÇLİK zinaya çağrılmaktadır.EY RTÜK! Bu edepsiz tv ne zaman kapatılacak!"

Bir televizyon kanalında evli bir kadının başka bir adamdan çocoğunun olmasının normal bir hadise gibi verilmesi alenen fuhşun reklamıdır.Bu topraklarda hiç kimse bir kadının zinakar olmasının tescilini, "ELHAMDÜLİLLAH" diyerek böyle meşrulaştırmaya cesaret edememişti.Veyl olsun! pushfn('ads'); — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 26, 2020

Müslüman! Zinayı meşrulaştıran, evli bir kadının başka bir adamdan çocuk yapmasını masum bir hadiseymiş gibi gösteren TELEVİZYON KANALI, bil ki dininin ve ırzının DÜŞMANIDIR. Hiçbir işgal ordusu fuhşu özgürlük olarak pazarlayan bu TV kanalı gibi gençlik üzerinde tahribat yapamaz! — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 26, 2020

En sefil milletlerde dahi zinakârlar elleriyle yüzlerini gizler.Bu nasıl bir edepsizliktir ki namusu için can veren bir milletin huzurunda evli bir kadının fuhuş yapması normal bir hadise gibi gösterilerek GENÇLİK zinaya çağrılmaktadır.EY RTÜK! Bu edepsiz tv ne zaman kapatılacak! — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) September 27, 2020