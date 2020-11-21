ATV'de verilen 'etsiz köfte' tarifi sosyal medyada gündem oldu!

ATV'de verilen 'etsiz köfte' tarifi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Et fiyatlarındaki artış yemek tariflerine ve sofralara yansımaya devam ediyor. Son olarak iktidara yakın olan ATV'de verilen kıymasız köfte tarifi sosyal medyada gündem oldu.



Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın kanalı ATV’de kıymasız ekmek köftesi haberi yapıldı. Et fiyatlarının vatandaşın cebini yaktığı dönemde iktidara yakın kanalın böyle bir haber yayınlamasını bazı vatandaşlar manidar buldu.

Tarifte göre ekmek köftesi için 1 bayat ekmek, 1 bardak süt, 1 yumurta, 1 kase maydonoz, 1 soğan, 1 sarımsak, 1 kaşar peynirinin kullanılması gerektiği gösterildi. Söz konusu haber kısa sürede sosya medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

