ATM'den para çekenler dikkat! 

Siz de kartınızı soktuğunuz yeri kontrol etmeden işleme başlarsanız, kart bilgilerinizi kopyalanıyor. Böylece acil ihtiyaçlar için kenarda tuttuğunuz birikiminiz çalınıyor. Oysa tek yapmanız kartınızı yerleştirdiğiniz yeri kontrol etmek.

Bankamatiklerden para çekerken, bir değil bin kere düşünün. Yoğun olarak kullanılan bankamatikleri kullanmanız dolandırılma olasılığınızı en aza indirebilir. Özellikle AVM'lerde bulunan bankamatikleri tercih etmeniz bu oranı düşürecektir.Dolandırıcılar, bankamatiklere kartınızı yerleştirdiğiniz haznenin üzerine kendi aparatlarını yerleştiriyorlar. Sıradan gibi görünen bu aparat, yaptığınız her işlemi kayıt altına alıyor.

Şifreniz bile anında dolandırıcıların eline ulaşıyor. Bu aparat her hangi bir ATM'de de karşınıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Tek yapmanız gereken kartınızı yerleştirmeden önce oradaki aparatı kendinize doğru çekmeniz.Düzenekli aparat anında yerinden sökülürken, orjinal bankamatiğin haznesi yerinde beton gibi kalacaktır.

Siz siz olun kredi ya da bankamatik kartınızı hazneye sokmadan önce elinizle sağa-sola, yukarı-aşağıya oynatmanız. Çünkü orjinalini yerinden oynatamazsınız ama sahtesi anından yuvasından çıkacaktır.

Dolandırıcılar ayrıca kartınızın şifresini öğrenebilmek için bankamatiklerdeki kameraların üzerine de kendi kameralarını yerleştiriyorlar. Şifrenizi yazarken, bu sayede hepsi kayıt altına alınıyor. Dolandırıcılar, kamerayı kayıtta tutmak için de cep telefonlarını bataryasından yararlanıyor.

Renginin ne olduğuna bakılmaksızın kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi yavaşça kendinize çekmeye çalışın; bu noktada bu bölmede herhangi bir sorun varsa aparat doğrudan elinizde kalacaktır.

Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer. Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.

Elbette kaydettiği görüntüleri bir yerde depolaması gerekiyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.

Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.



Şimdi de bu aparata yakından bakalım. Çünkü asıl 'mucize' bu aparatın içinde kendini gösteriyor. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?

Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.

Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.

Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem.

Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.

Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem. Aparatın iç kısmına baktığımızda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer aldığını görüyoruz. Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar.

