Atina sokakları bir kez daha karıştı
Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 47. yıl dönümünü kutlamak isteyen binlerce gösterici yasaklara uymayarak sokağa inince polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
GÜNDEM 17.11.2020, 20:39
Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması'nın 47. yıl dönümünde koronavirüs karantinasına rağmen sokağa çıktı. 17 Kasım 1973’te "Albaylar Cuntasına" karşı Atina Politeknik Üniversitesi başlayan direnişin yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye koronavirüs tedbiri nedeniyle Atina polisi müdahale etti.
Sabah saatlerinde başlayan protestolarda göstericileri dağıtmak isteyen Yunan polisi biber gazı ve tazyikli su kullanırken, bazı Komünist Partisi üyelerini gözaltına aldı.
Yunanistan'da korona virüs tedbirlerine göre 4'ten fazla kişinin halka açık alanlarda toplanmaları 18 Kasım'a kadar yasak. Yasağı ihlal edenlere 5 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor.
17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi'ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti.
Sabah saatlerinde başlayan protestolarda göstericileri dağıtmak isteyen Yunan polisi biber gazı ve tazyikli su kullanırken, bazı Komünist Partisi üyelerini gözaltına aldı.
Yunanistan'da korona virüs tedbirlerine göre 4'ten fazla kişinin halka açık alanlarda toplanmaları 18 Kasım'a kadar yasak. Yasağı ihlal edenlere 5 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor.
17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi'ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti.
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